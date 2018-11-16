В Гродно 10-летняя девочка рассказала о выдуманном нападении грабителя, чтобы получить новый мобильник

14 ноября в гродненскую милицию обратился житель областного центра и сообщил, что на 10-летнюю девочку-соседку на улице напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, забрал ценные вещи.

По тревоге был поднят личный состав Октябрьского РОВД, на место прибыли сотрудники УВД Гродненского облисполкома, Департамента охраны, ОМОН.

Правоохранителям девочка рассказала, что мужчина подошел к ней на улице и угрожал ножом. После этого забрал кошелек с небольшой суммой денег, связку ключей, кнопочный телефон и серьги. Ребенок также показал милиционерам место преступления, указала, в какую сторону скрылся преступник, и даже описывала его приметы.

Милиция начала активную работу по поиску подозреваемого. Проверялись ранее судимые и лица, состоящие на профучетах, проживающие в районе совершения преступления, проводился поквартирный обход близлежащих домов, просматривались записи с камер видеонаблюдения.

После комплекса мер у оперативников появились сомнения в реальности истории, рассказанной девочкой. В итоге ребенок признался, что все выдумала.

Как оказалось, свои вещи она выбросила в лесополосе неподалеку, а придя к соседям, расплакалась и рассказала, что на нее напали.

Вечером в ходе осмотра лесного массива были обнаружены деньги и вещи девочки.