Новое неадекватное поведение Марадоны попало на видео

Председатель правления ФК «Динамо-Брест», который сегодня трудится главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», вновь попал в неприглядную ситуацию.

Во время очередного поединка его команды прославленный аргентинец задремал на скамейке. Однако сладкому сну помешал телефонный звонок. Марадона вначале попытался ответить, но потом принял решение отложить разговор.

Diego Maradona casually took a call in the middle of coaching a Dorados game ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/6t6ST9gjsk — ESPN FC (@ESPNFC) 15 ноября 2018 г.

В Твиттере 23 июля было опубликовано видео довольно странного интервью Марадоны. Он сидит в припаркованном автомобиле. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находится девушка. При этом речь Марадоны и его мимика выглядят крайне странно и необычно.