Новое неадекватное поведение Марадоны попало на видео
Председатель правления ФК «Динамо-Брест», который сегодня трудится главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», вновь попал в неприглядную ситуацию.
Во время очередного поединка его команды прославленный аргентинец задремал на скамейке. Однако сладкому сну помешал телефонный звонок. Марадона вначале попытался ответить, но потом принял решение отложить разговор.
В Твиттере 23 июля было опубликовано видео довольно странного интервью Марадоны. Он сидит в припаркованном автомобиле. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находится девушка. При этом речь Марадоны и его мимика выглядят крайне странно и необычно.
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