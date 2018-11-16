Новое неадекватное поведение Марадоны попало на видео

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Председатель правления ФК «Динамо-Брест», который сегодня трудится главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», вновь попал в неприглядную ситуацию.

Во время очередного поединка его команды прославленный аргентинец задремал на скамейке. Однако сладкому сну помешал телефонный звонок. Марадона вначале попытался ответить, но потом принял решение отложить разговор.

В Твиттере 23 июля было опубликовано видео довольно странного интервью Марадоны. Он сидит в припаркованном автомобиле. Рядом с ним на переднем пассажирском сиденье находится девушка. При этом речь Марадоны и его мимика выглядят крайне странно и необычно.

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Тэги: футбол-Мексика Персона: Диего Марадона

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