ГАИ установила водителя, который совершил наезд на ребенка в Минске и уехал

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ГАИ установила личность водителя автомобиля «Сузуки», который 14 ноября около 07:30 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Жилуновича совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Водителем оказалась девушка 1991 года рождения со стажем вождения около трех месяцев.

В момент ДТП она ехала на работу.

Ребенок в результате наезда получил ушибы.

В действиях водителя усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.17 КоАП («Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами»).

Санкция указанной части статьи предусматривает штраф до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

По факту причинения телесных повреждений ребенку проводится проверка, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

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Тэги: ДТП пострадал ребенок Город: Минск

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