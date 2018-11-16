ГАИ установила водителя, который совершил наезд на ребенка в Минске и уехал

ГАИ установила личность водителя автомобиля «Сузуки», который 14 ноября около 07:30 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Жилуновича совершил наезд на 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

Водителем оказалась девушка 1991 года рождения со стажем вождения около трех месяцев.

В момент ДТП она ехала на работу.

Ребенок в результате наезда получил ушибы.

В действиях водителя усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.17 КоАП («Оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами»).

Санкция указанной части статьи предусматривает штраф до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.