Лукашенко ставит цель достичь стопроцентной энергетической независимости

О необходимости достичь стопроцентной энергетической независимости и безопасности Александр Лукашенко заявил 16 ноября на совещании по вопросу совершенствования системы управления энергетикой.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По его словам, правительство должно сформировать прогноз топливно-энергетического баланса страны. «Определена цель — стопроцентная энергетическая независимость и безопасность», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Энергетическая система, отметил он, — один из наиболее сложных, но исключительно значимый сектор национальной экономики, а ее стабильность — крайне важный элемент безопасности и независимости государства.

Для решения актуальных задач в отрасль было вложено немало средств, подчеркнул Лукашенко. Только за последние пять лет привлечено инвестиций свыше 1 млрд долларов.

«За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 млрд куб. м газа в эквиваленте. Это около 600 млн долларов в год сокращения», — отметил глава государства.

Собственное производство электроэнергии увеличилось на 2,1 млрд кВт. «К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии», — обратил внимание Лукашенко.

«Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств. Однако, несмотря на достигнутые успехи, к работе наших энергетиков имеется немало претензий и замечаний, — сказал он. — Назрела необходимость определить, что нужно предпринять не только для устранения существующих недостатков, но и для повышения эффективности работы всей энергосистемы. По мнению многих экспертов, для того чтобы выстроить четкий план действий, в отрасли есть экономические, технологические и организационные резервы».

Лукашенко особо подчеркнул, что никаких экспериментов в этой связи не будет: «У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать и пробовать. Все предельно понятно. Главная задача — не загубить достижения, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего наших соседей».

Целями должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо также продолжить привлечение в отрасль инвестиций и новейших технологий, отметил Лукашенко.

Он потребовал от правительства разработать четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях. Этот вопрос, по словам Лукашенко, неразрывно связан с дальнейшим развитием отечественной энергетики.

«Поэтому требую от ответственных лиц, не затягивая, приступить к его решению. Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше», — сказал он.

Лукашенко также обратил внимание правительства на крайне низкий уровень потребления электроэнергии в стране. В связи с этим он напомнил о предстоящем введении в строй Белорусской АЭС, электроэнергия от которой должна быть востребована. «Это главный вопрос во всем реформировании или совершенствовании этого сектора», — подчеркнул он.

Глава государства потребовал от правительства доложить о соответствующем плане. «Тем более, впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ и нефть уходят. Все ориентируются, к примеру, не на дизель и бензин, а на электромобили. Поэтому нужно не просто понимание, а четкий план действий исходя из баланса производства электроэнергии и потребления», — заявил Лукашенко и установил срок рассмотрения этого вопроса в первой половине 2019 года.

Он отметил, что сейчас удельное потребление электроэнергии в Беларуси в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.

«Есть куда стремиться, понятно, куда идти. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности», — добавил Лукашенко.