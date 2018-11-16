За «экстремизм» в соцсетях житель Ивацевичей оштрафован на 15 базовых величин

Житель Ивацевичей (Брестская область) Владислав Середа оштрафован на 367,5 рубля (15 базовых величин) за перепосты в социальной сети «ВКонтакте» информации об акции российских анархистов и акциях против «указа о тунеядстве». Решение принял 16 ноября суд Октябрьского района Гродно, передает БелаПАН .

Дело рассматривала судья Елена Толстик-Самойло.

Суд признал Середу виновным в распространении экстремистских материалов (статья 17.11 Кодекса об административных правонарушениях). Согласно постановлению суда, он разместил три запрещенных материала в социальной сети «ВКонтакте» с марта по июнь 2017 года.

Середа признал, что разместил информацию на своей странице в соцсети, но заявил, что не знал о ее принадлежности к экстремистским материалам.

Выяснилось, что два из трех опубликованных Середой материалов попали в запрещенный список уже после перепоста, а ресурс, на котором находился третий материал, не был заблокирован.

Свою вину в совершении административного правонарушения Середа не признал.

«У меня не было никаких идей экстремизма, никаких умышленных действий против закона не было… Всё было в доступе в сети, там обычно нет ничего запрещенного, а если есть, то оно удаляется... Я не знал, что что-то из размещенного мной является запрещенным», — отметил он.

Молодой человек сейчас отбывает наказание в исправительном учреждении открытого типа в Гродно по другому делу. Ему осталось полтора месяца до освобождения.

2 ноября суд Октябрьского района Гродно оштрафовал на 612,5 рубля (25 базовых величин) гродненского музыканта и журналиста Алеся Денисова — за перепосты экстремистских материалов. Суд над еще одним гродненцем Александром Горбачем за распространение экстремистских материалов назначен на 20 ноября.