Биржа: доллар и евро вновь существенно упали

Последние на текущей неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились новым падением доллара и евро.

Так, американская валюта сегодня потеряла 0,0120 пункта (0,57%) и завершила пятничную сессию на отметке 2,1102 белорусского рубля.

Европейская валюта свои позиции сдала на 0,0095 пункта (0,40%) — 2,3950 белорусского рубля.

В свою очередь российская валюта добавила еще 0,0106 пункта (0,33%) — 3,1973 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть выросли в пятницу на фоне ожиданий о сокращении добычи ОПЕК. К полудню баррель марки Brent торгуется на уровне 67,5 доллара США.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 снизился на 0,6228 рубля и составил 65,9931 рубля.