В Барановичах из-за пожара эвакуировали школу

/ Происшествия
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Около 10 часов 16 ноября в Барановичах в средней школе №21, находящейся на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за появления дыма и запаха гари проводилась эвакуация людей, пишет Intex-press.

По словам одного из школьников, пожарная тревога сработала во время урока.

«На первом этаже все было в дыму и ощущался сильный запах гари», – рассказала изданию ученица.

Как оказалось, «в туалете просто дымилась мусорка и прибывшим спасателям тушить ничего не пришлось», рассказали в МЧС.

Было эвакуировано 922 учащихся и 135 взрослых.

 

Видео предоставлено Intex-press очевидцем

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Тэги: МЧС пожар школа Город: Барановичи

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