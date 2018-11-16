В Барановичах из-за пожара эвакуировали школу

Около 10 часов 16 ноября в Барановичах в средней школе №21, находящейся на улице 50 лет ВЛКСМ, из-за появления дыма и запаха гари проводилась эвакуация людей, пишет Intex-press .

По словам одного из школьников, пожарная тревога сработала во время урока.

«На первом этаже все было в дыму и ощущался сильный запах гари», – рассказала изданию ученица.

Как оказалось, «в туалете просто дымилась мусорка и прибывшим спасателям тушить ничего не пришлось», рассказали в МЧС.

Было эвакуировано 922 учащихся и 135 взрослых.

Видео предоставлено Intex-press очевидцем