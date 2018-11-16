В Ивенце женщина украла цветы с клумбы, напала на милиционера, а затем вонзила нож себе в грудь
Суд Воложинского района 14 ноября приговорил 34-летнюю жительницу Ивенца к трем месяцам ареста за насилие в отношении сотрудника милиции, сообщает
В июле осужденная вырвала цветы на клумбе у своей соседки. Хозяйка позвонила в милицию, на место выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемую нашли в парке. Решили составить на нее административные протоколы за уничтожение посевов и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Женщину отвели домой, чтобы сфотографировать вырванные цветы и потом отвезти ее на медицинское освидетельствование. Однако дома женщина схватилась за кухонный нож, стала им размахивать и заявила милиционеру: «Порежу и тебя, и себя».
Женщину пытались успокоить, но она успела полоснуть милиционера по правой кисти ножом и сразу же вонзила его себе в грудь.
Милиционеры вызвали скорую. С трудом удалось уложить дебоширку на носилки и отвезти в больницу. Давление женщины стремительно падало, а кровь не останавливалась.
Пострадавший милиционер также обратился за медицинской помощью.
Обвиняемая давно нигде не работает. Судимостей у нее нет. Лечилась в лечебно-трудовом профилактории от алкоголизма.
За насилие в отношении сотрудников внутренних дел было возбуждено уголовное дело.
В суде женщина полностью признала свою вину, объясняя свои действия опьянением.
Вердикт суда — три месяца ареста и принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в законную силу.
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