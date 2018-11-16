В лобовом столкновении автобусов пострадали десятки человек — несколько детей тяжело ранены

/ Новости Германии
Просмотров: 393 Комментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Средней Франконии (федеральная земля Бавария). В результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов пострадали около 40 детей и взрослых.

Фото pixabay.com

Как сообщают экстренные службы, пять человек (двое из них дети) получили тяжелые ранения и были доставлены вертолетом в больницы.

Медики сообщили, что у 15 человек легкие ранения, еще 20 получили травмы общего характера.

Авария произошла на соединительной дороге между Аммерндорфом и Цирндорфом в округе Фюрт, пишет rusverlag.de.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия ДТП

Другие материалы на эту тему:

Германия продолжит сотрудничество со странами ЕАЭС

Германия продолжит сотрудничество со странами ЕАЭС

100 млрд евро на подарки. Что немцы собираются купить родным на Рождество

100 млрд евро на подарки. Что немцы собираются купить родным на Рождество

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи

Германия — вторая страна в мире по объемам поставок гумпомощи

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте