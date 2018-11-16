В лобовом столкновении автобусов пострадали десятки человек — несколько детей тяжело ранены

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Средней Франконии (федеральная земля Бавария). В результате лобового столкновения двух рейсовых автобусов пострадали около 40 детей и взрослых.

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Как сообщают экстренные службы, пять человек (двое из них дети) получили тяжелые ранения и были доставлены вертолетом в больницы.

Медики сообщили, что у 15 человек легкие ранения, еще 20 получили травмы общего характера.