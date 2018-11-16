В Гродно таксист сбил шестилетнего мальчика

В Гродно 15 ноября автомобиль такси совершил наезд на шестилетнего ребенка и уехал с места ДТП.

Про инцидент в милицию сообщил очевидец. ГАИ установила личность водителя.

Им оказался 20-летний мужчина, получивший права менее одиннадцати месяцев назад. Ранее за нарушения ПДД он восемь раз привлекался к административной ответственности.

После ДТП, о котором сам таксист в правоохранительные органы не сообщил, он повез мальчика в больницу. Ребенок был госпитализирован с переломом ноги.