На встрече с экс-президентом Латвии Лукашенко заявил, что обязан побывать в Риге

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 150 Комментариев: 0

Александр Лукашенко 16 ноября во Дворце Независимости в Минске встретился с президентом Латвии в 1993-1999 годах Гунтисом Улманисом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть», — приводит слова 79-летнего Улманиса пресс-служба белорусского руководителя.

«Хорошо, что есть, что вспомнить», — отреагировал Лукашенко.

Улманис напомнил, что его собеседника ждут с визитом в Риге: «Мой коллега (президент Латвии. — БелаПАН) высказал это предложение. С министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать».

«Обязан», — ответил официальный белорусский лидер.

«Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран», — говорится в релизе.

Официальное приглашение посетить Ригу Александру Лукашенко было передано в феврале 2018 года во время визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, пишет БелаПАН.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Латвия Персона: Александр Лукашенко Гунтис Улманис Марис Кучинскис

Другие материалы на эту тему:

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

Каждая седьмая пачка — наша. Как белорусы дают прикурить латышам

Каждая седьмая пачка — наша. Как белорусы дают прикурить латышам

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте