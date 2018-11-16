На встрече с экс-президентом Латвии Лукашенко заявил, что обязан побывать в Риге

Александр Лукашенко 16 ноября во Дворце Независимости в Минске встретился с президентом Латвии в 1993-1999 годах Гунтисом Улманисом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я с таким желанием сегодня сюда пришел, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все эти моменты, когда мы встречались. Мне никто никогда не испортит те сердечные взаимоотношения, которые были и есть», — приводит слова 79-летнего Улманиса пресс-служба белорусского руководителя.

«Хорошо, что есть, что вспомнить», — отреагировал Лукашенко.

Улманис напомнил, что его собеседника ждут с визитом в Риге: «Мой коллега (президент Латвии. — БелаПАН) высказал это предложение. С министром иностранных дел Беларуси тоже вчера говорили, что в Риге вы должны побывать».

«Обязан», — ответил официальный белорусский лидер.

«Александр Лукашенко и Гунтис Улманис обсудили различную тематику, в том числе были отмечены тесные контакты между гражданами обеих стран», — говорится в релизе.