В Узденском районе мужчина порезал супругу и сына

В отношении 44-летнего жителя Узденского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повторно).

Фото Следственного комитета

Вечером 12 ноября из больницы в милицию поступило сообщение о том, что с места жительства в Узденском районе с травмами криминального характера в реанимацию доставлены 38-летняя женщина и ее 20-летний сын.

Следователями было установлено, в доме произошел семейный конфликт. В ссоре мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес сначала ножевое ранение своему сыну, а потом супруге.

Мужчине предъявлено обвинение. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.