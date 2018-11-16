Стало известно, какие темы будут обсуждать в Минске Лукашенко и Алиев
Пресс-служба главы белорусского государства сообщила главные темы, которые в Минске обсудят Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Официальный визит азербайджанского лидера в Беларусь состоится 19 ноября.
В центре внимания на переговорах президентов будет находиться торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализация совместных проектов.
Также они обсудят темы:
- взаимодействия в транспортно-логистической сфере;
- здравоохранении;
- образовании;
- информационно-коммуникационных технологиях;
- спорте;
- туризме.
Основные мероприятия пройдут во Дворце Независимости. После встречи тет-а-тет, переговоры продолжатся в расширенном формате.
Ожидается, что по итогам визита стороны подпишут ряд международных документов.
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