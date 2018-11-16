Стало известно, какие темы будут обсуждать в Минске Лукашенко и Алиев

/ Политика
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Пресс-служба главы белорусского государства сообщила главные темы, которые в Минске обсудят Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Фото из архива пресс-службы президента

Официальный визит азербайджанского лидера в Беларусь состоится 19 ноября.

В центре внимания на переговорах президентов будет находиться торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также реализация совместных проектов.

Также они обсудят темы:

  • взаимодействия в транспортно-логистической сфере;
  • здравоохранении;
  • образовании;
  • информационно-коммуникационных технологиях;
  • спорте;
  • туризме.

Основные мероприятия пройдут во Дворце Независимости. После встречи тет-а-тет, переговоры продолжатся в расширенном формате.

Ожидается, что по итогам визита стороны подпишут ряд международных документов.

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Тэги: Беларусь-Азербайджан Персона: Александр Лукашенко Ильхам Алиев Город: Минск

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