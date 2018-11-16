Россия завершила подготовку к подписанию с Беларусью соглашения о взаимном признании виз

Проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности.

Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России Михаил Бабич.

По его словам, подготовка документа российской стороной завершена. «С российской стороны сделано всё, чтобы это соглашение было подписано. Высокая степень готовности, очень многое сделано, пройден очень серьезный путь буквально за последние полтора месяца», — подчеркнул дипломат, сообщает БелаПАН.

Бабич подчеркнул, что визовое соглашение — это очень важный документ, в котором выработан совместный механизм российско-белорусского взаимодействия «с точки зрения реализации единой миграционной и визовой политики».