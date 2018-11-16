Посол России: вопрос компенсации от налогового маневра нужно решить до конца года

/ Экономика
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Вопрос компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в России в нефтяной сфере необходимо решить в ближайшее время.

Об этом 16 ноября в Минске заявил журналистам посол России Михаил Бабич. «Нужно постараться сделать это до конца 2018 года», — уточнил дипломат, сообщает БелаПАН.

Фото kremlin.ru

«Надо уходить от термина «компенсация». Потому что компенсация — это когда кто-то у кого-то что-то забрал и кто-то кому-то что-то должен. На самом деле в рамках ЕАЭС есть очень правильное понятие о выравнивании условий хозяйствования. В рамках этой парадигмы и развивается вся наша экономическая логика.

Трансферт это будет из бюджета или какие-то сырьевые субсидии, мы с нашими белорусскими партнерами сегодня активно обсуждаем. Но эти различные модели различных сырьевых взаиморасчетов — от них надо уходить. Все должно быть прозрачно, все должно быть понятно. Наши партнеры должны точно понимать по времени, по срокам, по объемам, когда, что и как будет поступать в белорусский бюджет», — подчеркнул Бабич.

По его словам, российский бюджет тоже должен «понимать набор и объем поддержки, который может быть оказан в рамках общих экономических задач».


От налогового маневра бюджет Беларуси уже завтра потеряет сотни миллионов

«Поэтому мы исходим из того, что это будет в виде прямых межбюджетных отношений, и логика эта дальше будет развиваться в таком разрезе», — сказал Бабич.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предполагает, что в 2019-2024 годах вывозная пошлина на нефть в России, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30% до 0%.

Одновременно с этим повысится налог на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на величину снижения экспортных пошлин, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси.

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Тэги: налоговый маневр Персона: Михаил Бабич

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