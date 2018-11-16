В Гродно таксист продал забытый пассажиром телефон

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Уголовное дело по статье «Кража» возбуждено в отношении 27-летнего водителя такси из Гродно. Он продал забытый пассажиром телефон.

Фото pixabay.com

Местный житель с семьей возвращался домой на такси. Его телефон был у дочери, которая, выходя из машины, оставила его на сиденье. Пропажу обнаружили только утром. Владелец телефона сообщил об этом в диспетчерскую службу такси, а затем обратился и в милицию.

Как выяснилось в ходе проверки, телефон нашла другая пассажирка такси и отдала его водителю, но тот не стал искать владельца, а разместил в интернете объявление о продаже, указав цену в два раза ниже реальной.

Вскоре нашлась и покупательница, но воспользоваться телефоном она не смогла, так как гаджет был изъят сотрудниками милиции, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: таксист кража Город: Гродно

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