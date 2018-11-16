Фотофакт. Часть улицы Карла Маркса в Минске сделают почти пешеходной

На архитектурно-градостроительном совете приняли концепцию развития участка минской улицы Карла Маркса от улицы Володарского до Комсомольской с приоритетом для пешеходов.

Концепцию разработали сотрудники Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейверов на транспорте. Ее представил председатель организации Юрий Важник.

Источник: Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте

Парковку на участке от Володарского до Комсомольской заменят общественными пространствами, в первую очередь за счет расширения тротуаров. Сейчас пешеходная зона занимает около 50% пространства, а будет более 80.

Участки для стоянки оставят возле ресторана «Грюнвальд» и здания Минэнерго. Для движения здесь будет только одна полоса в одну сторону.

По мнению Юрия Важника, реализация концепции повысит имидж города, привлечет туристов, повысит стоимость территории, улучшит экологию.

Члены архитектурного совета, включая главного архитектора Минска Павла Лучиновича, практически единодушно поддержали концепцию.