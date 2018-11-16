В районе Железнодорожной снесут усадьбы и откроют музей БЖД

Администрация Октябрьского района Минска анонсировала общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах проспекта Жукова и улиц Железнодорожная — Суражская — Московская — Вирская». За первый этап реализации проекта хотят снести часть усадебной застройки и два двухэтажных многоквартирных дома.

Фото: tut.by

Площадь проектируемой территории — почти 63 гектара. Значительную ее часть занимают объекты Минского вагоноремонтного завода. Из жилой застройки тут есть пара общежитий для железнодорожников, небольшой частный сектор и две многоквартирные двухэтажки. До 2020 года, в первый этап реализации проекта, и двухэтажки, и усадьбы хотят снести. Под снос, согласно пояснительной записке, должны пойти 27 домов, передает Tut.by .

За два года также хотят реконструировать бывшую железнодорожную больницу, которая носит статус историко-культурной ценности. После реконструкции в ней будет музей БЖД. Прилегающая к историко-культурной ценности территория предусматривается для открытой экспозиции музея с объектами обслуживания туристов.