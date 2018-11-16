Мозырянка купила бездомному водку вместо вина и он сломал ей ребро
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Пенсионерка приютила в своем частном доме двух бездомных, но спустя несколько недель один из гостей ее избил.
Они жили втроем несколько недель и регулярно употребляли спиртное, передает телеканал
Женщина простила неблагодарного гостя и еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало плохо. Медики диагностировали перелом ребра и повреждение легкого.
55-летнему бездомному грозит до восьми лет лишения свободы.
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