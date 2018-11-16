Мозырянка купила бездомному водку вместо вина и он сломал ей ребро

/ Происшествия
Просмотров: 394 Комментариев: 0

Пенсионерка приютила в своем частном доме двух бездомных, но спустя несколько недель один из гостей ее избил.

Они жили втроем несколько недель и регулярно употребляли спиртное, передает телеканал «Мозырь». В один из вечеров гости отправили 62-летнюю хозяйку в магазин за вином, но она вернулась с водкой. Один из мужчин, предпочитающий сорокоградусной плодово-ягодные настойки, был возмущен таким выбором. Они начали ругаться, дошло до рукоприкладства.

Женщина простила неблагодарного гостя и еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало плохо. Медики диагностировали перелом ребра и повреждение легкого.

55-летнему бездомному грозит до восьми лет лишения свободы.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: бездомный избиение Город: Мозырь

Другие материалы на эту тему:

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Бытовуха или заказ? Кто и за что избил экономиста Сергея Чалого

Бытовуха или заказ? Кто и за что избил экономиста Сергея Чалого

Мать избитого в спецучилище парня: я не верю ни одному слову руководства

Мать избитого в спецучилище парня: я не верю ни одному слову руководства

«Нас избили ни за что». Житель Витебска написал заявление на омоновцев

«Нас избили ни за что». Житель Витебска написал заявление на омоновцев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте