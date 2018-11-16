Мозырянка купила бездомному водку вместо вина и он сломал ей ребро

Пенсионерка приютила в своем частном доме двух бездомных, но спустя несколько недель один из гостей ее избил.

Они жили втроем несколько недель и регулярно употребляли спиртное, передает телеканал «Мозырь» . В один из вечеров гости отправили 62-летнюю хозяйку в магазин за вином, но она вернулась с водкой. Один из мужчин, предпочитающий сорокоградусной плодово-ягодные настойки, был возмущен таким выбором. Они начали ругаться, дошло до рукоприкладства.

Женщина простила неблагодарного гостя и еще несколько дней все было как обычно, пока потерпевшей не стало плохо. Медики диагностировали перелом ребра и повреждение легкого.

55-летнему бездомному грозит до восьми лет лишения свободы.