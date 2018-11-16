В Москве жена пырнула ножом известного киноактера
Новое происшествие из мира российского шоу-бизнеса — на киноактера Юрия Катаева с ножом напала… жена.
Как отмечается, между супругами возник конфликт. Девушка, не найдя аргументов, схватила нож и ударила возлюбленного.
В московской полиции сообщили, что Юрий получил ранение в плечо.
Интересно, что «скорую» сам себе вызвал актер.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
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