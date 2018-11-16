Фотофакт. Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском

Водитель автомобиля съехал на обочину и вышел, чтобы купить стеклоомывающую жидкость.

Когда он наклонился в сторону проезжей части, чтобы взять бутылку с жидкостью, на него наехал грузовик. Мужчина скончался на месте. Это произошло на Могилевской трассе возле поселка Сосны, сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску.