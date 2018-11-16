Фотофакт. Напротив здания МВД в Минске запроектировали отель с пешеходной зоной

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На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска одобрили концепцию, связанную с развитием района улицы Карла Маркса. Она предусматривает появление в одном из кварталов гостиницы, кафе и пешеходной зоны.

Фотофакт. Часть улицы Карла Маркса в Минске сделают почти пешеходной

Речь идет о территории в границах проспекта Независимости, улицы Володарского и улицы Карла Маркса, передает Tut.by.

По заказу компании «Локрум» Минскгражданпроект разработал предпроектное решение по развитию этой зоны. Здесь предлагается сделать пешеходную зону, построить гостиницу, паркинг и кафе.

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Тэги: гостиницы Минска пешеходная зона улица Карла Маркса Локрум Минскгражданпроект Город: Минск

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