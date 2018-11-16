Фотофакт. Напротив здания МВД в Минске запроектировали отель с пешеходной зоной

На архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска одобрили концепцию, связанную с развитием района улицы Карла Маркса. Она предусматривает появление в одном из кварталов гостиницы, кафе и пешеходной зоны.

Речь идет о территории в границах проспекта Независимости, улицы Володарского и улицы Карла Маркса, передает Tut.by .

По заказу компании «Локрум» Минскгражданпроект разработал предпроектное решение по развитию этой зоны. Здесь предлагается сделать пешеходную зону, построить гостиницу, паркинг и кафе.