Пьяная жительница Чечерска разгромила здание кафе, авто и подъезд — ей померещился бывший

На улице Первомайской районного центра 28-летней женщине показалось, что впереди идет ее бывший парень.

Чечерянка преодолела ограждение кафе, разбила окна, проникла внутрь, перевернула стол, но мужчины не нашла, сообщает «Чачэрскі веснік» .

В одном из дворов ей показалось, что припаркованный автомобиль принадлежит ему. Женщина вырвала дверные ручки, сломала антенну, повредила приборную панель в салоне и сорвала зеркало заднего вида, отчего треснуло лобовое стекло.

Достав из багажника дизтопливо и моторное масло, девушка вылила содержимое двух канистр на асфальт, после чего отправилась искать бывшего парня в одну из квартир. В подъезде она попыталась вырвать почтовый ящик, сорвала дверной звонок и громко стучала в первую попавшуюся дверь.

Суд приговорил ее к году исправительных работ. Ущерб она уже возместила.