Пьяная жительница Чечерска разгромила здание кафе, авто и подъезд — ей померещился бывший

/ Общество
Просмотров: 297 Комментариев: 0

На улице Первомайской районного центра 28-летней женщине показалось, что впереди идет ее бывший парень.

Чечерянка преодолела ограждение кафе, разбила окна, проникла внутрь, перевернула стол, но мужчины не нашла, сообщает «Чачэрскі веснік».

В одном из дворов ей показалось, что припаркованный автомобиль принадлежит ему. Женщина вырвала дверные ручки, сломала антенну, повредила приборную панель в салоне и сорвала зеркало заднего вида, отчего треснуло лобовое стекло.

Достав из багажника дизтопливо и моторное масло, девушка вылила содержимое двух канистр на асфальт, после чего отправилась искать бывшего парня в одну из квартир. В подъезде она попыталась вырвать почтовый ящик, сорвала дверной звонок и громко стучала в первую попавшуюся дверь.

Суд приговорил ее к году исправительных работ. Ущерб она уже возместила.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пьянство хулиганство взаимоотношения Город: Чечерск

Другие материалы на эту тему:

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Ночью ОМОН провел облаву на Зыбицкой

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

Дети повредили остановку. Им грозит реальный срок, а семьям — постановка на учет

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте