Моника Левински рассказала, как смогла «склеить» президента Клинтона

Бывший стажер Белого дома Моника Левински, чьи откровения чуть не довели до импичмента 42-го президентом США Билла Клинтона, призналась, как смогла «склеить» главу государства.

Левински рассказала, что несколько дней ходила в одном и том же наряде, чтобы запомниться Клинтону.

Во время одного из торжественных мероприятий, которое проходило в Белом доме, она решила привлечь внимание президента своим нарядом. Для это Левински «сбегала» домой и переоделась.

По ее словам, Клинтон обратил на стажерку внимание, когда она была одета в зеленый наряд. Именно для этого Левински съездила домой, вернувшись в офис уже в «грин-стайле».

Левински говорит, что это было странное решение, но именно таким образом она смогла напомнить о себе президенту.