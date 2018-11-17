БГУ дал спикеру парламента Египта почетное звание
Диплом «Почетный профессор БГУ» вручил ректор главного белорусского вуза страны Андрей Король председателю Палаты представителей Египта Али Абдель Алю Сайеду Ахмеду. Торжественная церемония состоялась в университете в рамках официального визита в Беларусь парламентской делегации Египта.
В мероприятии приняли участие посол Египета в Беларуси по совместительству Ихаб Ахмед Талаат Наср, посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, член депутат Михаил Милованов.
Звания «Почетный профессор БГУ» Али Абдель Аль Сайед Ахмед удостоен за большой личный вклад в развитие правовой науки и укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Египтом и Беларусью.
В своем выступлении перед членами Совета БГУ, преподавателями и студентами белорусского вуза высокопоставленный гость представил общую картину общественно-политической ситуации в своей стране.
В частности, Али Абдель Аль Сайед Ахмед рассказал об основных приоритетных направлениях развития Египта, последовательных изменениях и важности сотрудничества с Беларусью на любом уровне.
Он отметил, что сегодня отношения двух государств основываются на коллективном обсуждении и взаимовыгодных решениях.
Али Абдель Аль Сайед Ахмед поблагодарил руководство БГУ за высокую честь быть «Почетным профессором» ведущего вуза Беларуси и выразил надежду на активное развитие сотрудничества двух стран.
Также во время встречи ректора БГУ Андрея Короля и Али Абдель Аль Сайеда Ахмеда была отмечена важность укрепления межвузовского сотрудничества. БГУ в настоящее время взаимодействует с пятью египетскими университетами и компаниями.
Стороны продемонстрировали возможности расширения партнерства, подчеркнув важность роли университетов в развитии государств и реализации гуманистических идей общества.
В завершение встречи Али Абдель Аль Сайед Ахмед оставил запись в книге Почетных гостей БГУ и вручил ректору Андрею Королю памятную медаль «150-летие Палаты представителей Арабской Республики Египет».
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