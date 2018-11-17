Лукашенко рассказал, кто на самом деле обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси

/ Экономика
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Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением, говорится в поздравлении Александра Лукашенко работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Фото пресс-службы президента

По его словам, сельские труженики, благодаря усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы, обеспечили продовольственную безопасность Беларуси.

«Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке», — убежден Лукашенко.

Глава государства считает, что все достижения АПК являются результатом сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.

Лукашенко убежден, что добросовестное отношение к своему делу со стороны сельчан, всех причастных к сельскому хозяйству людей «всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики».

Напомним, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса ежегодно отмечается в Беларуси в третье воскресенье ноября.

По данным Белстата, доля сельскохозяйственного производства составляет около 6-7% объема отечественного ВВП. При этом в сельскохозяйственном секторе работает около 9% от общего количества занятых в экономике страны.

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Тэги: сельское хозяйство День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Персона: Александр Лукашенко

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