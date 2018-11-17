Белстат сообщил о лидерстве Беларуси в СНГ
Среди белорусской молодежи каждый седьмой является студентом. Об этом говорится в обзоре Белстата к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.
В 2017/2018 учебном году среди стран СНГ по количеству студентов в расчете на 10.000 человек населения Беларусь имела самый высокий показатель — 315 человек. Для сравнения: в Украине — 314, Армении — 305, России — 289, Казахстане — 273, Кыргызстане — 270, Таджикистане — 219, Молдове — 185, Азербайджане — 171.
В 2017/2018 учебном году в республике работало 51 учреждение высшего образования, в которых обучалось 284 тыс. студентов.
Крупнейшими вузами республики являются:
- Белорусский государственный университет — 23,9 тыс. студентов;
- Белорусский национальный технический университет — 23,2 тыс.;
- Белорусский государственный экономический университет — 15,9 тыс.;
- Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники — 12,4 тыс.;
- Гродненский государственный университет имени Янки Купалы — 11,9 тыс.
Девять из десяти студентов страны обучались в государственных вузах. В студенческой среде на 100 парней приходится 119 девушек.
Получали стипендию на дневной форме обучения 84 тыс. студентов (из них 99,7% — это студенты в государственных вузах). Проживали в студенческих общежитиях 80 тыс. студентов (83% от числа нуждающихся в них).
Подготовка специалистов с высшим образованием в республике осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей.
Среди самых популярных направлений:
- коммуникации, право, экономика, управление, организация производства — 31,8%;
- техника и технологии, архитектура и строительство — 25,7%;
- педагогика, профобразование — 9,2%;
- искусство и дизайн, гуманитарные и естественные науки — 10%;
- сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство — 8,7%;
- здравоохранение, социальная защита, физкультура, туризм и гостеприимство — 10,7%.
В вузах республики в 2017/2018 учебном году обучалось 15 тыс. граждан иностранных государств (5% от общего числа студентов). Из общего числа иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Беларуси, студенты из стран СНГ составляли 69%.
Как отметил Белстат, с каждым годом растет численность студентов, решивших продолжить обучение на второй ступени высшего образования — в магистратуре, где формируются навыки научно-исследовательской и научно-педагогической работы в целях подготовки молодого специалиста к научной деятельности.
За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 3,7 раза и составила в 2017/18 учебном году 15 тыс. человек.
Обсудим?