Белстат сообщил о лидерстве Беларуси в СНГ

Среди белорусской молодежи каждый седьмой является студентом. Об этом говорится в обзоре Белстата к Международному дню студентов, который отмечается 17 ноября.

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В 2017/2018 учебном году среди стран СНГ по количеству студентов в расчете на 10.000 человек населения Беларусь имела самый высокий показатель — 315 человек. Для сравнения: в Украине — 314, Армении — 305, России — 289, Казахстане — 273, Кыргызстане — 270, Таджикистане — 219, Молдове — 185, Азербайджане — 171.

В 2017/2018 учебном году в республике работало 51 учреждение высшего образования, в которых обучалось 284 тыс. студентов.

Крупнейшими вузами республики являются:

Белорусский государственный университет — 23,9 тыс. студентов; Белорусский национальный технический университет — 23,2 тыс.; Белорусский государственный экономический университет — 15,9 тыс.; Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники — 12,4 тыс.; Гродненский государственный университет имени Янки Купалы — 11,9 тыс.

Девять из десяти студентов страны обучались в государственных вузах. В студенческой среде на 100 парней приходится 119 девушек.

Получали стипендию на дневной форме обучения 84 тыс. студентов (из них 99,7% — это студенты в государственных вузах). Проживали в студенческих общежитиях 80 тыс. студентов (83% от числа нуждающихся в них).

Подготовка специалистов с высшим образованием в республике осуществляется по 15 профилям образования, включающим более 400 специальностей и направлений специальностей.

Среди самых популярных направлений:

коммуникации, право, экономика, управление, организация производства — 31,8%; техника и технологии, архитектура и строительство — 25,7%; педагогика, профобразование — 9,2%; искусство и дизайн, гуманитарные и естественные науки — 10%; сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строительство — 8,7%; здравоохранение, социальная защита, физкультура, туризм и гостеприимство — 10,7%.

В вузах республики в 2017/2018 учебном году обучалось 15 тыс. граждан иностранных государств (5% от общего числа студентов). Из общего числа иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Беларуси, студенты из стран СНГ составляли 69%.

Как отметил Белстат, с каждым годом растет численность студентов, решивших продолжить обучение на второй ступени высшего образования — в магистратуре, где формируются навыки научно-исследовательской и научно-педагогической работы в целях подготовки молодого специалиста к научной деятельности.

За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 3,7 раза и составила в 2017/18 учебном году 15 тыс. человек.