Московские спасатели потушили крупный пожар на НПЗ в Капотне

Московские спасатели смогли побороть пожар, который возник на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

По информации, которая в настоящее время доступна, причиной пожара скорее всего стала деформация печи в установке по переработке нефтепродуктов. В результате этого и произошло возгорание.

Как сообщили в московском городском управлении МЧС, в настоящее время спасатели продолжают работы. Утверждается, что пожар не повлиял на экологическую ситуацию в районе.

В МЧС сообщили, что в операции по ликвидации пожара принимало участие 120 человек.