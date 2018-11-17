Московские спасатели потушили крупный пожар на НПЗ в Капотне

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Московские спасатели смогли побороть пожар, который возник на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

По информации, которая в настоящее время доступна, причиной пожара скорее всего стала деформация печи в установке по переработке нефтепродуктов. В результате этого и произошло возгорание.

Как сообщили в московском городском управлении МЧС, в настоящее время спасатели продолжают работы. Утверждается, что пожар не повлиял на экологическую ситуацию в районе.

В МЧС сообщили, что в операции по ликвидации пожара принимало участие 120 человек.

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Тэги: пожар Город: Москва

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