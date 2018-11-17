«Великий камень» налаживает сотрудничество с Международной финансовой корпорацией

Международная финансовая корпорация (IFC) — организация группы Всемирного банка и крупнейшее учреждение в области глобального развития, которое работает исключительно с частным сектором развивающихся стран. Созданная в 1956 году, МФК находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. В ноябре 1992 года Беларусь первой из стран СНГ подписала соответствующие соглашения и стала членом Всемирного банка и его подопечных структур, в том числе МФК.

За время сотрудничества МФК инвестировала свыше 600 млн долларов в более чем 50 инвестиционных проектов по развитию предприятий частного сектора, а также по выделению коммерческим банкам финансирования для последующего кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Также МФК оказывает консультативное содействие.

Индустриальный парк «Великий камень» — территория площадью 91,5 кв. км с особым правовым режимом, который обеспечивает комфортные условия ведения бизнеса. Парк формируется в Смолевичском районе Минской области, в 25 км от столицы. Приоритетные направления развития: электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и новые материалы. Планируемые рынки — страны СНГ и Евросоюза.

С целью повышения экспортного потенциала «Великого камня» белорусские власти предоставили беспрецедентные льготы резидентам индустриального парка. В частности, на весь срок действия специального правового режима (50 лет) резидент парка освобождается от налога на недвижимость и земельного налога. Кроме того, резидентов парка государство освободило от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет с даты ее возникновения.