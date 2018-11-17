МВФ советует Нацбанку перейти на таргетирование инфляции

Национальноному банку Беларуси следует продолжить подготовку к переходу на таргетирование инфляции, говорится в заявлении миссии Международного валютного фонда, которая работала в Минске с 5 по 15 ноября с целью подготовки ежегодного обзора текущей экономической ситуации в стране и консультаций с властями по вопросам экономической политики.

«За период с 2015 года проделаны важные шаги в направлении более предсказуемой, основанной на правилах денежно-кредитной политики. Чтобы закрепить эти достижения, мы поддерживаем цель Национального банка по дальнейшему продвижению к полному переходу на таргетирование инфляции, хотя и на основе реалистичного подхода, учитывая высокую долларизацию и наследие подчиненности денежно-кредитной политики бюджетным соображениям», — отмечается в заявлении.

Как указывает миссия МВФ, усилия, направленные на сокращение директивного кредитования и либерализацию валютного рынка, приветствуются и согласуются с этой целью.

«Настало время решать проблему других важных искажений, таких как установление верхних предельных процентных ставок, что не соответствует основам денежно-кредитной политики и искажает решения в сфере сбережений и кредитования», — подчеркивается в итоговом заявлении миссии МВФ.

В мировой практике используют три основных режима монетарной политики: таргетирование обменного курса, монетарное таргетирование и инфляционное таргетирование.

Руководство Нацбанка, назначенное в конце 2014 года, отказалось от практики таргетирования обменного курса белорусского рубля и с 2015 года придерживается режима монетарного таргетирования, которое подразумевает контроль за величиной денежной массы с целью сдерживания инфляции.

При этом Нацбанк планирует перейти на инфляционное таргетирование к 2020 году. Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями.

В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции. При возникновении риска отклонения инфляции от объявленного целевого ориентира центробанк применяет инструменты монетарной политики, чтобы привести ее в соответствие с целевым значением.

Основное воздействие монетарной политики осуществляется, как правило, через канал процентной ставки.