Почти треть бюджета Минска сформировали десять крупнейших компаний

Почти треть доходов консолидированного бюджета Минска сформирована десятью крупными организациями. Данными организациями уплачено в бюджет 3 млрд 70,5 млн рублей, или 100,5% к уровню такого же периода 2017 года, сообщает пресс-центр инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

По итогам десяти месяцев текущего года в рейтинг десяти крупнейших плательщиков столицы вошли:

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»№ ЗАО «Белорусская нефтяная компания»; РУП «Минскэнерго»; ООО «Табак-инвест»; УП «Велком»; СООО «Мобильные ТелеСистемы»; ЗАО «Минский завод виноградных вин»; ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»; ОАО «Минск Кристалл» ; ИП «Славнефтехим».

За январь-октябрь 2018 года Минск собрал 10 млрд 686 млн рублей налоговых платежей. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 104,9%.

В структуре доходов консолидированного бюджета 64,3% (6 млрд 867,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 35,7% (3 млрд 818,8 млн рублей) — местного.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 1,6%, или на 168,4 млн рублей.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 70,2%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 65,4%. На организации государственного сектора приходится 29,8% всех поступлений, на физических лиц — 3,1%, на индивидуальных предпринимателей — 1,7%.

В Минске насчитывается 129,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на 7 млрд 174,5 млн рублей и 3 млрд 181,3 млн рублей соответственно.

В текущем году в Минске осуществляют деятельность 132 тыс. субъектов хозяйствования — 58 тыс. организаций и 74 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 241 тыс. граждан.