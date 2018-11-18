Четыре человека погибли на пожаре в деревне под Гродно

Жилой дом практически полностью сгорел этой ночью в деревне Вертилишки Гродненского района. Жертвами пожара стали четыре человека.

Сигнал спасателям поступил от местного жителя в 01:10 — мужчина проснулся от треска горящей кровли. Когда к месту вызова прибыли первые подразделения МЧС, деревянный дом уже полыхал.

Под обломками сгоревших конструкций были обнаружены тела четырех человек. Установлено, что это хозяева дома — супружеская пара пенсионеров, и две женщины — местные жительницы 1982 и 1985 гг.р.

Выяснилось, что накануне пожара в доме было застолье, вечером часть гостей разошлась, трое остались ночевать. 41-летний сын хозяев и еще один гость сумели самостоятельное покинуть горящий дом. Первого с ожогами лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в Гродно в реанимационное отделение больницы скорой помощи.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Расследование происшествия занимаются специалисты Следственного комитета и судмедэксперты, сообщает пресс-служба МЧС