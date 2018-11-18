В Беларуси выпадет мокрый снег

/ Общество
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В последний день недели в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Белгидромет прогнозирует утром местами слабый туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C.

В столице также ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Столбик термометра покажет в течение суток следующие значения:

  • утром 0..+1°C;
  • днем +1..+3°C;
  • вечером 0..+1°C.

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Тэги: прогноз погоды мокрый снег

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