В Беларуси выпадет мокрый снег

В последний день недели в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь).

Белгидромет прогнозирует утром местами слабый туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер западный с переходом на северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C.

В столице также ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Столбик термометра покажет в течение суток следующие значения: