В Беларуси выпадет мокрый снег
В последний день недели в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны выпадут осадки (мокрый снег, дождь).
Белгидромет прогнозирует утром местами слабый туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер западный с переходом на северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1..+5°C.
В столице также ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Столбик термометра покажет в течение суток следующие значения:
- утром 0..+1°C;
- днем +1..+3°C;
- вечером 0..+1°C.
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