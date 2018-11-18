Лукашенко поздравил Латвию со столетием провозглашения республики

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Александр Лукашенко поздравил президента Латвии Раймондса Вейониса с национальным праздником — 100-летием провозглашения Латвийской Республики.

Фото maxpixel.net

Для каждой страны суверенитет является надежным фундаментом для процветания и развития во всех областях, главным символом прогресса и мирной жизни, отметил Лукашенко.

«В Беларуси высоко оценивают достижения Латвии за период независимости, повышение авторитета государства на международной арене», — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил надежду, что взаимодоверие и уважение, общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в регионе будут и далее способствовать укреплению двусторонних политических, деловых и гуманитарных контактов на благо народов Беларуси и Латвии.


Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Белорусский руководитель пожелал своему латвийскому коллеге здоровья, счастья и успехов, а гражданам Латвии — мира и благополучия.

16 ноября Александр Лукашенко встречался в Минске с бывшим президентом Латвии Гунтисом Улманисом, который напомнил, что белорусского президента ждут в Риге. Официальное приглашение посетить было передано в феврале 2018 года во время визита в Минск премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

 

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Тэги: Беларусь-Латвия Персона: Александр Лукашенко Гунтис Улманис Марис Кучинскис Раймондс Вейонис

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