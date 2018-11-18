Криушенко перед матчем с Сан-Марино: для Беларуси принципиально добиться победы

18 ноября национальная сборная Беларуси по футболу проведет заключительный матч групповой стадии Лиги наций — против команды Сан-Марино.

Игра пройдет на поле соперника — стадионе «Олимпийский» — и начнется в 20:00 по минскому времени. Матч в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».

Чтобы занять первое место в своей группе 2 лиги D и обеспечить себе повышение в классе, а также продолжить борьбу за путевку на чемпионат Европы, белорусской команде достаточно сыграть вниью.

Однако, как заявил на пресс-конференции перед матчем главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко, для команды «принципиально добиться победы и сделать уверенный последний шаг».

Александр Глеб и Игорь Криушенко. Фото abff.by

«Естественно, пропускать никто не любит, мы не исключение. Чтобы побеждать — нужно забивать. Поэтому будем стремиться, прежде всего, забить», — отметил Криушенко.

В пяти предыдущих матчах Лиги наций сборная Беларуси не пропустила ни одного мяча, забив восемь, пять из них — в ворота Сан-Марино в первом матче, состоявшемся 8 сентября в Минске.

37-летний полузащитник Александр Глеб, для которого предыдущий матч против Люксембурга стал 78-м за сборную, отметил, что настроение в команде позитивное, все «ребята очень мотивированы».

«Остался один шажочек, это шаг надо сделать красиво. Недооценки соперника нет и не может быть. С первых минут будем стараться идти в атаку и забивать голы. Это самое главное», — сказал Глеб.

Игорь Криушенко также отметил, что после победы над Люксембургом никакой расслабленности в команде не наблюдается.

«Наоборот, победа в Люксембурге добавила положительных эмоций, уверенности себе. Важно уверенно сделать этот последний шаг. И, дай Бог, чтобы это было и красиво», — цитирует главного тренера сборной пресс-служба БФФ.