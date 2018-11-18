В Ляховичском районе автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Водитель скрылся

28-летний житель деревни Большое Подлесье Ляховичского района задержан по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, случившемся вечером 16 ноября.

Как сообщает Госавтоинспекция Брестской области, на улице Комсомольской в данном населенном пункте автомобиль совершил наезд на 59-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде в попутном направлении по левому краю дороги.

Велосипедистка получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии. А водитель с места происшествия скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что наезд совершил 28-летний житель этой же деревни, находившийся за рулем «Фольксвагена Пассат».

Мужчина был задержан примерно через пять часов после ДТП. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,7 промилле.