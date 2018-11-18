В Ляховичском районе автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Водитель скрылся
28-летний житель деревни Большое Подлесье Ляховичского района задержан по подозрению в совершении ДТП со смертельным исходом, случившемся вечером 16 ноября.
Как
Велосипедистка получила серьезные травмы и скончалась на месте аварии. А водитель с места происшествия скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что наезд совершил 28-летний житель этой же деревни, находившийся за рулем «Фольксвагена Пассат».
Мужчина был задержан примерно через пять часов после ДТП. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе было зафиксировано 2,7 промилле.
Обсудим?