Местные власти разрешили шествие и митинг в годовщину Слуцкого восстания

Слуцкий райисполком одобрил заявку на проведение 24 ноября в райцентре шествия и митинга в честь 98-й годовщины Слуцкого вооруженного восстания.

Участники шествия соберутся у городского стадион, откуда пройдут до городского парка культуры и отдыха, где пройдет 45-минутный митинг.

В прошло году в Слуцке в акции в годовщину восстания приняло участие до ста человек.

Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре — декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.