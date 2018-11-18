Местные власти разрешили шествие и митинг в годовщину Слуцкого восстания

/ Общество
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Слуцкий райисполком одобрил заявку на проведение 24 ноября в райцентре шествия и митинга в честь 98-й годовщины Слуцкого вооруженного восстания.

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Участники шествия соберутся у городского стадион, откуда пройдут до городского парка культуры и отдыха, где пройдет 45-минутный митинг.

В прошло году в Слуцке в акции в годовщину восстания приняло участие до ста человек.

Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре — декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.

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Тэги: Слуцкое восстание Город: Слуцк

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