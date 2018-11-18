Местные власти разрешили шествие и митинг в годовщину Слуцкого восстания
Слуцкий райисполком
Участники шествия соберутся у городского стадион, откуда пройдут до городского парка культуры и отдыха, где пройдет 45-минутный митинг.
В прошло году в Слуцке в акции в годовщину восстания приняло участие до ста человек.
Слуцкое вооруженное восстание 1920 года было попыткой защиты независимости Беларуси. В течение месяца, в ноябре — декабре, военные отряды, сформированные в Слуцком районе преимущественно из местных сельчан, оказывали сопротивление войскам Советов.
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