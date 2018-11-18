Около ста противников строительства аккумуляторного завода под Брестом вышли на площадь

18 ноября на площади Ленина в Бресте вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода.

В 12:45 на площади было около ста человек, в том числе активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Люди стояли группами, обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.

Как сообщили участники сегодняшней встречи, 17 ноября на прямую линию, которую проводила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина, позвонил житель Бреста Демьян Лепесевич. Он задал чиновнице ряд вопросов, касающихся экологической составляющей строительства завода под Брестом.

Малкина сообщила, что в природоохранное ведомство поступил на повторную государственную экологическую экспертизу уточненный проект завода.

Сейчас активисты готовят письмо в Минприроды, в котором еще раз обращают внимание ведомства на выявленные нарушения в предыдущем проекте, по которому тем не менее было дано положительное заключение экологической экспертизы. Теперь разработчик подал на экспертизу проектную документацию с внесенными в нее изменения.

Также сегодня участники встречи обсуждали очередной отказ властей встретиться с противниками строительства завода.

5 ноября на имя председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса было направлено восьмое по счету обращение. В нем содержалась просьба организовать встречу жителей региона со специалистами санитарных и природоохранных служб, ответственными лицам государственных служб и представителями завода, чтобы они ответили на интересующие граждан вопросы о строительстве и будущей производственной деятельности предприятия. Под обращением подписались более ста жителей Бреста и Брестского района.

Из облисполкома получен отрицательный ответ за подписью заместителя председателя облисполкома Андрея Клеца.

Встречи противников строительства завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье, начиная с 25 февраля, напоминает БелаПАН.