В Бресте ищут пропавшего 13-летнего мальчика

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В Бресте разыскивается 13-летний местный житель Максим Давиденко.

Около девяти часов утра 17 ноября он ушел из дома по улице Луцкая и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в зимнюю куртку синего цвета с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, зимние темно-зеленые ботинки, имел при себе синюю трикотажную шапку.

Брестское отделение поисково-спасательного отряда «Ангел» приглашает волонтеров для помощи в распечатывании и расклейке ориентировок.

 

 

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Тэги: пропал ребенок Персона: Максим Давиденко Город: Брест

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