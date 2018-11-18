В Бресте ищут пропавшего 13-летнего мальчика

В Бресте разыскивается 13-летний местный житель Максим Давиденко.

Около девяти часов утра 17 ноября он ушел из дома по улице Луцкая и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мальчик худощавого телосложения, ростом около 150 сантиметров, русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет в зимнюю куртку синего цвета с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, зимние темно-зеленые ботинки, имел при себе синюю трикотажную шапку.

Брестское отделение поисково-спасательного отряда «Ангел» приглашает волонтеров для помощи в распечатывании и расклейке ориентировок.