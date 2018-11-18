Рынок США готовится к выпуску продуктов из искусственного мяса
В США согласованы основные вопросы по регулированию продажи продуктов питания из выращенного в лабораториях мяса. Об этом говорится в
Эксперты FDA займутся контролем над сбором животных клеток и их выращиванием, а представители министерства будут контролировать производство и маркировку пищевых продуктов.
Стороны уверены, что отраженная в документе рамочная программа «может быть успешно внедрена» и «гарантируют безопасность» полученных таким образом продуктов.
Соединенные Штаты являются мировым лидером по количеству потребляемого мяса на душу населения. На каждого американца приходится примерно 120 кг мяса в год. При этом наблюдается положительная динамика роста потребления мяса.
В тройку самых популярных видов мяса в США входят курятина, говядина и свинина.
На данный момент мясо из пробирки в Соединенных Штатах не продается. Однако некоторые компании работают над сокращением издержек и намерены в скором времени вывести на рынок продукты из мяса, выращенного в лабораториях в виде культуры клеток, отмечает
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