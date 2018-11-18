Рынок США готовится к выпуску продуктов из искусственного мяса

/ Мир
Просмотров: 218 Комментариев: 0

В США согласованы основные вопросы по регулированию продажи продуктов питания из выращенного в лабораториях мяса. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства сельского хозяйства и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Фото pixabay.com

Эксперты FDA займутся контролем над сбором животных клеток и их выращиванием, а представители министерства будут контролировать производство и маркировку пищевых продуктов.

Стороны уверены, что отраженная в документе рамочная программа «может быть успешно внедрена» и «гарантируют безопасность» полученных таким образом продуктов.

Соединенные Штаты являются мировым лидером по количеству потребляемого мяса на душу населения. На каждого американца приходится примерно 120 кг мяса в год. При этом наблюдается положительная динамика роста потребления мяса.

В тройку самых популярных видов мяса в США входят курятина, говядина и свинина.

На данный момент мясо из пробирки в Соединенных Штатах не продается. Однако некоторые компании работают над сокращением издержек и намерены в скором времени вывести на рынок продукты из мяса, выращенного в лабораториях в виде культуры клеток, отмечает «Немецкая волна».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: мясо США

Другие материалы на эту тему:

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко

В музее Хиршхорн в Вашингтоне появились портреты белорусских оппозиционеров

В музее Хиршхорн в Вашингтоне появились портреты белорусских оппозиционеров

Теракт в Нью-Йорке: пикап давил людей на велодорожке

Теракт в Нью-Йорке: пикап давил людей на велодорожке

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте