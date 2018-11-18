Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Вертилишках, где погибли четыре человека

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту гибели четырех человек на пожаре в Гродненском районе возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 144 УК — причинения смерти по неосторожности.

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Пожар в деревянном жилом доме в агрогородке Вертилишки случился примерно в половине первого ночи 18 ноября. Прибывшими на тушение спасателями были обнаружены тела четверых погибших — 57-летнего хозяина дома, его 51-летней сожительницы, а также двух местных жительниц — 32 и 36 лет.

Самостоятельно покинуть горящий дом смогли 41-летний сын хозяев дома и 40-летний житель соседней деревни. Первый из них госпитализирован с ожогами в больницу скорой помощи в Гродно, а второй после оказания медпомощи отпущен домой, сообщает telegram-канал Следственного комитета.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС, накануне пожара в этом доме было застолье, часть гостей разошлась по домам, а трое остались ночевать. Одной из версий пожара рассматривается неосторожность при курении.