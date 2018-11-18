В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии
Конфликт с перестрелкой случился в ночь на 18 ноября в ночном клубе Best в Махачкале.
В результате один человек погиб, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Как
Постепенно словесная перепалка переросла в драку, один из участников которой достал пистолет и открыл огонь.
По информации Mash, стрелявшим оказался чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. У лейтенанта Росгвардии также было оружие. В результате ответной стрельбы Мачиев получил ранение в бедро.
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