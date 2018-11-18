В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил лейтенанта Росгвардии

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Конфликт с перестрелкой случился в ночь на 18 ноября в ночном клубе Best в Махачкале.

В результате один человек погиб, другой в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Как сообщает telegram-канал Mash, погибший — лейтенант Росгвардии, который пришел в клуб с друзьями, но увидев на входе разборки, решил вмешаться.

Постепенно словесная перепалка переросла в драку, один из участников которой достал пистолет и открыл огонь.

По информации Mash, стрелявшим оказался чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. У лейтенанта Росгвардии также было оружие. В результате ответной стрельбы Мачиев получил ранение в бедро.

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Тэги: разборки перестрелка Персона: Шахбан Мачиев Город: Махачкала

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