Стас Михайлов запланировал гастрольный тур по Беларуси

/ Культура
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Популярный российский исполнитель Стас Михайлов запланировал большой гастрольный тур по Беларуси с программой «Всё для тебя».

Тур носит статус юбилейного, поскольку 27 апреля 2019 года Михайлову исполнится 50 лет. Концертная программа включает как хорошо известные публике хиты, так и новые композиции.

Белорусский тур Стаса Михайлова начнется 14 мая концертом в минском Дворце спорта. 15 мая состоится концерт в Солигорске, 17 мая — в Бобруйске, 18 мая — в Гомеле, 20 мая — в Могилеве, 21 мая — в Лиде, 23 мая — в Гродно и завершатся гастроли 25 мая концертом в Бресте.

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Тэги: российская попса Персона: Стас Михайлов

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