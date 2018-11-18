В Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль с участием агентов из Германии и Франции

/ Культура
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23-24 ноября в Минске впервые пройдет шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend, в котором примут участие артисты из Германии, Франции и Беларуси. Белорусских участников выбирали специалисты из Франции и Германии из 153 присланных заявок.

Фестиваль будет состоять из двух вечерних концертов и однодневной образовательной программы. Все мероприятия пройдут на базе культурного центра «Корпус».

23 ноября в рамках электронного концерта выступят Chapelier Fou (Франция), Intelligency, Аня Жданова, Ayva, Maximalism. 24 ноября на сцену выйдут Oum Shatt (Германия), Dlina Volny, Nürnberg, «Молчат дома», Lubber Louie. Начало обоих концертов в 18:00.

«Задача мероприятия — помочь белорусским артистам получить концерты в Европе. Именно поэтому музыкантов для выступлений на Iskra Showcase Weekend предварительно отбирают и смотрят на месте практики — представители фестивалей и букинг-агенты из Германии и Франции, — отметил Якоб Рачек, директор Института имени Гёте в Минске, один из организаторов Iskra Showcase Weekend. -— А для белорусских зрителей это возможность посмотреть на свою музыку глазами европейцев. Понять, что они считают самым актуальным. И, конечно же, послушать интересных европейских артистов».

24 ноября с 12:00 до 17:00 для белорусских музыкантов и менеджеров будет проходить образовательная часть фестиваля, посвященная вопросам выхода белорусских артистов на европейские рынки. Своими знаниями и опытом поделятся: Наталья Подобед — европейский агент Onuka, «ДахаБраха», Oligarkh, Shortparis и др.; Франсуа Одижье — представитель фестиваля Europavox (Франция); Кристиан Морин — куратор международного фестиваля Pop-Kultur (Германия); Жан-Мишель Дюпа — букер фестивалей Stereolux и Le Printemps de Bourges (Франция).

Билеты на фестиваль в продаже на Bezkassira.by и в культурном центре «Корпус».

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Тэги: шоукейс-фестиваль Iskra Showcase Weekend Персона: Якоб Рачек Город: Минск

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