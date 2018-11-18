Найден ушедший из дома 13-летний брестчанин Максим Давиденко

Благополучно завершились поиски 13-летнего брестчанина Максима Давиденко.

Мальчик ушел из дома утром в субботу, 17 ноября. Розыск ребенка вели сотрудники милиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Благодаря оперативно распространенной информации мальчик был замечен на одной из остановок при посадке на автобус. Очевидец сообщил об этом «Ангелу», и волонтеры отряда встретили Максима на конечной.

Мальчика отвезли домой.