Найден ушедший из дома 13-летний брестчанин Максим Давиденко
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Благополучно завершились поиски 13-летнего брестчанина Максима Давиденко.
Мальчик ушел из дома утром в субботу, 17 ноября. Розыск ребенка вели сотрудники милиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».
Благодаря оперативно распространенной информации мальчик был замечен на одной из остановок при посадке на автобус. Очевидец сообщил об этом «Ангелу», и волонтеры отряда встретили Максима на конечной.
Мальчика отвезли домой.
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