Найден ушедший из дома 13-летний брестчанин Максим Давиденко

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Благополучно завершились поиски 13-летнего брестчанина Максима Давиденко.

Мальчик ушел из дома утром в субботу, 17 ноября. Розыск ребенка вели сотрудники милиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

Благодаря оперативно распространенной информации мальчик был замечен на одной из остановок при посадке на автобус. Очевидец сообщил об этом «Ангелу», и волонтеры отряда встретили Максима на конечной.

Мальчика отвезли домой.

 

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Тэги: пропал ребенок Персона: Максим Давиденко Город: Брест

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