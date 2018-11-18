После ввода АЭС в эксплуатацию тарифы для предприятий могут быть снижены

/ Экономика
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С вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции тарифы на электричество для промышленных предприятий могут быть снижены.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко 18 ноября в эфире программы «Неделя» телеканала СТВ, комментируя прошедшее 16 ноября совещание об энергетической безопасности.

Фото pixabay.com

«Есть предложение: когда у предприятий будут изнашиваться собственные генерирующие мощности, не восстанавливать эти мощности, а за счет ввода атомной электростанции, за счет роста мощностей электроэнергии предлагать более льготную ставку тарифа», — сказал Ляшенко.

По его словам, планируется также уходить от газа на электричество при подогреве воды и отоплении жилья, одновременно применяя в ночное время сниженный тариф, и максимально устанавливать в новостройках электроплиты.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Сюжет: Беларусь строит АЭС

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Тэги: АЭС-Беларусь электроэнергия Персона: Игорь Ляшенко

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