В Беларуси может быть вновь введено регулирование цен на мясо

/ Экономика
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Правительство Беларуси может вернуться к практике регулирования цен на мясную продукцию. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» 18 ноября.

По словам Колтовича, в январе-октябре среди продовольствия более всего цены выросли на мясо — в среднем на 8,7%.

«Мы разложили всю цепочку. Цены повысились у производителей, повысились у переработчиков. Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 12% по свинине, 17% — по говядине. Необходимо, прежде чем принимать решения по ценовому регулированию данного сектора, разобраться в причинах», — отметил министр.

 Одной из причин подорожания он назвал неурожай кормов, доля которых в себестоимости продукции достигает 70%.

«Мы попросили о совещании, оно прошло под руководством заместителя премьер-министра, который курирует сельское хозяйство. Было принято решение о принятии мер предприятиями всех форм собственности по недопущению дальнейшего роста цен на мясо и мясопродукты, а также рассмотрены возможные меры, которые необходимо принять как облисполкомам, так и Минсельхозпроду, торговым организациям по недопущению роста цен выше уровня, сложившего на 15 ноября», — пояснил Колтович.

Он отметил, что «МАРТ продолжит мониторинг, и при невыполнении такой договоренности будет внесено постановление об установлении ценового регулирования».

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Тэги: регулирование цен мясо Персона: Владимир Колтович

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