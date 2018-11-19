Cкончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель

В возрасте 47 лет умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель.

Фото ФК «Динамо-Брест»

О смерти специалиста сообщила спортивная газета «Прессбол» .

По сведениям БелаПАН , Журавель страдал онкологическим заболеванием.

Владимир Журавель родился 9 июня 1971 года в Семипалатинске (Казахстан). Выступал за минское «Динамо» (1989-1995, 1996-1997), иерусалимский «Хапоэль» (1996), сочинскую «Жемчужину» (1998-1999), смоленский «Кристалл» (2000-2002), ждановичскую «Дариду» (2003) и жодинское «Торпедо» (2004-2005). Провел 11 матчей за национальную сборную Беларуси (1993-1997). Шестикратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель кубка страны.

Тренировал жодинское «Торпедо» (2005-2009), солигорский «Шахтер» (2010-2013), минское «Динамо» (2014), кишиневскую «Дачию» (2015), «Гомель» (2016), брестское «Динамо» (2017) и карагандинский «Шахтер» (2018). Пять раз приводил команды к серебряным медалям белорусского чемпионата, один раз — к победе в финале кубка. Под руководством Журавля минское «Динамо» впервые вышло в групповой раунд Лиги Европы. Последние четыре месяца не работал.