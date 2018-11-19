Прогноз погоды на 19 ноября

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В понедельник в Беларуси сохранится достаточно холодная погода, установившаяся в последние дни.

Фото pixabay.com

Так, максимальная температура воздуха по республике составит -1..+4°С.

Будет облачно с прояснениями. Местами вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман.

На дорогах возможна гололедица, так что призываем всех автомобилистов быть крайне остородными.

Ветер северо-восточный умеренный.

В Минске 19 ноября вероятность осадков 5-10%. Будут слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха: утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером -1..+1°С.

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Тэги: прогноз погоды

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