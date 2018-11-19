В магазине в Мачулищах пара похитила несколько флаконов дорогих духов

/ Происшествия
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Милиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в хищении парфюма в магазине в поселке Мачулищи (Минский район).

Вечером 14 ноября пара зашла в магазин парфюмерии. Выбрав момент, когда никто за ним не наблюдает, мужчина взял со стеллажа по два флакона мужской и женской туалетной воды бренда «Антонио Бандерас». Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает УВД Миноблисполкома.

Взяв еще несколько недорогих товаров, девушка расплатилась на кассе за них, после чего пара покинула магазин.

Заметив пропажу, работники магазина обратились в милицию. Сумма причиненного материального ущерба – 275 рублей.

Милиция просит всех, кто узнал людей на видео и обладает какой-либо информацией о них, сообщить об этом по телефонам: 8-044-758-24-81 (уголовный розыск Минского РУВД), 8-017-504-61-42, 8-017-504-61-40, 8-029-316-32-33, 8-029-568-95-32 (оперативно-дежурная служба Мачулишанского отдела милиции Минского РУВД).

Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.

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Тэги: хищение розыск духи

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